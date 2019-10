Auftakt Dressur-Weltcup: Werndl und Langehanenberg auf dem Podium

Herning (SID) - Benjamin Werndl (Aubenhausen) und die ehemalige Gesamtsiegerin Helen Langehanenberg (Billerbeck) haben es beim Weltcup-Auftakt der Dressurreiter im dänischen Herning auf das Podium geschafft. Werndl, älterer Bruder von Mannschafts-Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl, belegte in der Kür auf Daily Mirror mit 84,545 Prozentpunkten Platz zwei. Langehanenberg, die das Finale 2013 in Göteborg gewonnen hatte, sammelte als Dritte mit ihrem Hengst Damsey 83,360 Zähler.

Der Sieg ging mit 88,191 Punkten an die Dänin Cathrin Dufour auf ihrem erst neun Jahre alten westfälischen Wallach Bohemian. Herning war die erste von insgesamt elf Stationen in der Western European League des Weltcups. Deutsche Stationen sind Stuttgart (13. bis 17. November) und Neumünster (13. bis 16. Februar). Das Finale findet vom 15. bis 19. April in Las Vegas statt.