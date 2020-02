Auftakt der Blindenfußball-Bundesliga in Magdeburg

Hennef (SID) - Der Auftakt der Blindenfußball-Bundesliga findet am 2. Mai auf dem Domplatz in der Magdeburger Innenstadt statt. Die weiteren Termine für die Spieltage sind der 20./21. Juni in Hamburg (Vereinsanlage), 11./12. Juli in Dortmund (Vereinsanlage), 1./2. August in Stuttgart (Vereinsanlage) und am 12. September in Erfurt auf dem Domplatz in der Innenstadt.

Die Blindenfußball-Bundesliga startet im Mai © SID

An der Blindenfußball-Bundesliga nehmen der deutsche Meister Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg, Vizemeister FC St. Pauli, der MTV Stuttgart, Schalke 04, Borussia Dortmund sowie die Spielgemeinschaft Hertha BSC Berlin/PSV Köln teil.