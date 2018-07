Auftakt ins Trainingslager: Hertha gewinnt bei Sechstligist

Neuruppin (SID) - Hauptstadtklub Hertha BSC hat auch sein zweites Spiel in der Vorbereitung auf die anstehende Saison der Fußball-Bundesliga mühelos gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai entschied zu Beginn ihres Trainingslagers das Spiel gegen den Sechstligisten MSV Neuruppin mit 9:1 (5:0) für sich. Den Berlinern gelang nach dem Sieg gegen Siebtligist RSV Eintracht Stahnsdorf (7:0) damit der zweite Testspiel-Erfolg.

Sieg gegen den MSV Neuruppin: Doppelpack für Ondrej Duda © SID

Ondrej Duda (35./54.) und Maximilian Pronichev (72./87.) waren mit jeweils einem Doppelpack die erfolgreichsten Schützen der Gäste. Die Herthaner hatten am Mittag ihr Trainingslager im brandenburgischen Neuruppin, das eine gute Autostunde entfernt nordwestlich von Berlin liegt, bezogen.

Insgesamt bestreitet der Tabellenzehnte der Vorsaison zwei Trainingslager. Nach den kräftezehrenden Tagen in Neuruppin (bis 18. Juli) folgt in Schladming/Österreich (4. bis 11. August) ein weiteres Trainingscamp. Ernst wird es für das Dardai-Team in der ersten Runde des DFB-Pokals, wenn es bei Drittligist Eintracht Braunschweig (20. August/18.30 Uhr) gastiert. In die Bundesliga-Saison startet die Hertha am 25. August (15.30 Uhr) gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg.