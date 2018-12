Auftakterfolg für Eishockey-Junioren im WM-Aufstiegskampf

Füssen (SID) - Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM im heimischen Füssen den ersten Schritt zum angestrebten Wiederaufstieg in die Top-Division gemacht. Das Team von Bundestrainer Christian Künast mit Ausnahmetalent Dominik Bokk gewann zum Auftakt der zweitklassigen 1A-Division mit sechs Nationen das Nachbarschaftsduell mit Österreich allerdings erst nach Verlängerung und Penaltyschießen 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Deutschen U20-Spieler gewinnen im Elfmeterschießen © SID

Nur der Sieger von Füssen steigt in die Eliteklasse auf und kann 2020 bei der A-WM in Tschechien um den Titel mitspielen. Die Gastgeber, die vor vier Jahren in die Zweitklassigkeit abgestürzt waren, treffen in ihren weiteren Begegnungen auf Aufsteiger Norwegen (Montag), Lettland (Mittwoch), Absteiger Weißrussland (Donnerstag) und Frankreich (Samstag).

Gegen Österreich musste Künasts Mannschaft zunächst nach zwei Führungen durch Treffer von Mike Fischer (8.) und Kapitän Moritz Seider (29.) jeweils den Ausgleich hinnehmen. Im Penaltyschießen erzielte der Landshuter Alexander Ehl den entscheidenden Treffer für die Hausherren.

Bokk, zu Saisonbeginn von den St. Louis Blues aus der nordamerikanischen Profiliga NHL verpflichtet und danach weiter beim schwedischen Erstligisten Växjö Lakers "geparkt", setzte sich besonders durch seine Vorarbeit zu Seiders Tor und seinen Treffer im vorletzten Durchgang des Penaltyschießens in Szene.