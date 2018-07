Auftrag von oben: Ferrari will WM-Titel für Marchionne holen

Maranello (SID) - Auch nach dem Wechsel in der Führungsetage bleibt für Ferrari der WM-Titel in der Formel 1 weiterhin das große Ziel. Dies hob der neue Chef Louis Carey Camilleri hervor, der am Montag zusammen mit Verwaltungsratspräsident John Elkann das Team von Sebastian Vettel in Maranello besuchte.

Ferrari will den WM-Titel für Sergio Marchionne holen © SID

"Der WM-Sieg ist das einzige Ziel Ferraris", sagte Elkann laut der Gazzetta dello Sport. Den WM-Titel zu holen, sei der beste Weg, um die Arbeit des ehemaligen Ferrari-Präsidenten Sergio Marchionne zu würdigen, ergänzte er. Marchionne liegt Medienberichten zufolge nach schweren Komplikationen während einer Schulteroperation in einem Züricher Krankenhaus im Koma.

Camilleri und Elkann trafen in Maranello Ferraris Teamchef Maurizio Arrivabene und den technischen Direktor Mattia Binotto, denen sie ihre volle Unterstützung zusicherten. Per Videokonferenz sprach Camilleri auch mit den Ferrari-Piloten Vettel und Kimi Räikkönen.

Marchionne, seit 2014 bei Ferrari am Ruder, war am Samstag als Chef des Ferrari-Mutterkonzerns Fiat Chrysler (FCA) und der italienischen Sportwagenschmiede ersetzt worden. Die Führung bei FCA übernimmt der Brite Mike Madley.