Augsburg: DFB-Sportgericht bestätigt Oxford-Sperre

Frankfurt/Main (SID) - Verteidiger Reece Oxford vom Bundesligisten FC Augsburg bleibt für drei Spiele gesperrt. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wies den Einspruch des 20 Jahre alten Engländers gegen die Strafe am Dienstag zurück. Das Einzelrichterurteil vom 27. Februar wurde bestätigt, Oxford war wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner "in einem leichteren Fall" sanktioniert worden.

Der Abwehrspieler war bei der 1:5-Niederlage des FCA beim SC Freiburg am 23. Februar von Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen worden. "Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist völlig klar, dass das Foul nicht anlässlich eines Zweikampfs um den Ball begangen wurde", sagte Hans E. Lorenz, der als Vorsitzender des Sportgerichts die Sitzung leitete: "Die Sperre von drei Spielen entspricht der Mindeststrafe für Tätlichkeiten in einem leichteren Fall."