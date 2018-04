Augsburg auch gegen Mainz ohne Baier - Finnbogason vor Rückkehr

Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 auf Kapitän Daniel Baier verzichten. Der 33-Jährige leidet an einem Tinnitus, der ihn schon einen Einsatz in der Vorwoche beim VfL Wolfsburg kostete.

Baier fehlte schon gegen den VfL Wolfsburg © SID

Neben Baier wird gegen Mainz auch Jan Moravek nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Wolfsburg fehlen. Dagegen steht Torjäger Alfred Finnbogason nach rund zweieinhalb Monaten Pause wegen einer Wadenverletzung vor der Rückkehr in den Kader.