Augsburg gewinnt Härtetest in Newcastle

Newcastle (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat mit einem Achtungserfolg Selbstvertrauen für die neue Saison getankt. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum gewann ihr vorletztes Testspiel in diesem Sommer beim englischen Erstligisten Newcastle United 1:0 (0:0) und wusste dabei zu überzeugen. Der Österreicher Michael Gregoritsch (61.) machte den Sieg der Gäste perfekt, die nach dem Match wieder in ihr Trainingslager nach Tirol zurückreisten.

Gregoritsch erzielte den goldenen Treffer für Augsburg © SID

Baum hatte bei dem Trip auf die Insel aus Gründen der Trainingssteuerung auf den Österreicher Martin Hinteregger, den Südkoreaner Ja-Cheol Koo und den Venezolaner Sergio Cordova verzichtet. Am 12. August spielt der FCA noch gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao, ehe eine Woche später in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten TSV Steinbach das erste Pflichtspiel der Saison auf dem Programm steht. Am 25. August bestreitet Augsburg sein erstes Punktspiel bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.