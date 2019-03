Augsburg gewinnt Testspiel gegen Dresden

Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat während der Länderspielpause weiteres Selbstvertrauen gesammelt. Das Team von Trainer Manuel Baum gewann am Donnerstag das Testspiel gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden mit 2:1 (2:1). Für die Augsburger trafen Jonathan Schmid (23.) und Nachwuchsspieler Maurice Malone (31.), Erich Berko (36.) war für die Gäste erfolgreich.

Manuel Baum und sein Team siegten gegen Dresden © SID

Die Augsburger, die in den vergangenen drei Ligaspielen sieben Punkte geholt hatten, starteten gegen Dresden mit fünf Spielern, die am vergangenen Samstag mit 3:1 gegen Hannover 96 gewonnen hatten. Als Tabellen-14. steht der FCA mit 25 Punkten fünf Zähler vor dem Relegationsplatz, auf dem sich der VfB Stuttgart befindet. Am 30. März (15.30 Uhr/Sky) treffen die Fuggerstädter auf Ligaschlusslicht 1. FC Nürnberg.