Augsburg holt Tschechen Suchy

Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg vermeldet den siebten Neuzugang für die kommende Saison. Der FCA gab am Montag die Verpflichtung des tschechischen Nationalspielers Marek Suchy (31) bekannt. Der Abwehrspieler wechselt ablösefrei vom FC Basel zum Bundesligisten und erhält einen Vertrag bis Juni 2021.

Marek Suchy wechselt zum FC Augsburg © SID

"Marek Suchy ist ein erfahrener Abwehrspieler, der mit seinen sportlichen und menschlichen Qualitäten eine Bereicherung für unser Team sein wird. Seine Erfahrungen in der tschechischen Nationalmannschaft, in rund 100 Europapokalspielen und bei Klubs in verschiedenen Ländern werden unserer Mannschaft gut tun", sagte Geschäftsführer Sport Stefan Reuter.