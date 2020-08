Augsburg in Vorbereitung weiter ungeschlagen

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg bleibt in der Vorbereitung ungeschlagen. Beim Doppeltestspieltag gewann die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich in Heimstetten gegen den österreichischen Erstligisten SCR Altach mit 5:2 (1:1), in der zweiten Partie kam der FCA zu einem 1:1 (0:1) gegen den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg.

Testspiele: Herrlich und Augsburg weiter ungeschlagen © SID

Gegen Altach trafen Alfred Finnbogason (3./Foulelfmeter, 84.), Daniel Caligiuri (55.), Raphael Framberger (58.) und Michael Gregoritsch (81.). Für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste sorgte Manuel Thurnwald (41.), den weiteren Treffer erzielte Philipp Netzer (81.).

Kaan Caliskaner (35.) traf im zweiten Spiel für Regensburg, ehe Eduard Löwen (84.) für den Ausgleich sorgte.