Augsburg leiht Leitner an Norwich City aus

Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg leiht Mittelfeldspieler Moritz Leitner mit sofortiger Wirkung bis zum Saisonende an den englischen Zweitligisten Norwich City aus. Das gab der Tabellenachte der Bundesliga am Donnerstag bekannt. Über die Wechselmodalitäten wurde zwischen beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart. Der 25 Jahre alte Leitner ist in dieser Spielzeit noch ohne Pflichtspieleinsatz.

Moritz Leitner spielt bis Saisonende in England © SID

"Diese Ausleihe macht für uns Sinn, um Moritz Leitner Spielpraxis zu ermöglichen", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter: "Wir sind sicher, dass er sich in England mit einem deutschen Trainer und weiteren Teamkollegen aus Deutschland schnell einleben und für ihn wichtige Einsätze erhalten wird."

Bei Norwich ist seit Sommer 2017 der Deutsche Daniel Farke (41) im Amt, der zuvor die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund betreut hatte. Leitner trifft beim Tabellen-13. der Championship in dem ehemaligen Dortmunder Marco Stiepermann, dem früheren Darmstädter Mario Vrancic sowie dem ehemaligen Bremer Tom Trybull auf einige bekannte Gesichter aus dem deutschen Profifußball.