Augsburg schlägt Landesligist Olching

Olching (SID) - Der FC Augsburg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga den nächsten Testspielsieg geholt. Beim Landesligisten SC Olching setzte sich die Auswahl von Trainer Manuel Baum am Donnerstag mit 3:0 (1:0) durch.

Testspiel: Klarer 3:0-Sieg für die Augsburger © SID

Georg Teigl per Freistoß, Kevin Danso und Christoph Janker sorgten für die Treffer der Gäste. In der ersten Runde des DFB-Pokals ist Augsburg beim Regionalligisten TSV Steinbach (19. August/15.30 Uhr) gefordert. Eine Woche später muss der FCA zum Bundesliga-Auftakt zu Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.