Augsburg vorerst ohne Hahn und Janker

Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss vorerst auf Andre Hahn und Christoph Janker verzichten. Mittelfeldspieler Hahn (28) erlitt im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (2:2) eine Knochenprellung im Kniegelenk, Innenverteidiger Janker (33) muss aufgrund einer "ähnlichen Verletzung in der Ferse" pausieren. Dies teilte der FCA am Dienstag mit. Das Duo wird zumindest das Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verpassen.