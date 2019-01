Augsburger Panther verlängern mit Angreifer LeBlanc

Augsburg (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) können auch in der kommenden Spielzeit mit ihrem Topscorer Drew LeBlanc (29) planen. Wie der Tabellenvierte am Rande des 4:2-Heimerfolgs gegen den ERC Ingolstadt am Freitagabend bekannt gab, verlängerte der US-Amerikaner seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit. LeBlanc führt mit zehn Toren und 28 Vorlagen die klubinterne Punktestatistik in der laufenden Saison an.