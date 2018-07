Auktion des Weltmeister-Tores von Rio gut angelaufen

Berlin (SID) - Die Auktion für das Weltmeister-Tor aus dem Maracana-Stadion von Rio de Janeiro ist auf der Online-Auktions-Plattform Ebay gut angelaufen. Die Versteigerung stand Dienstagmittag nach nur einem Tag bei 116 Geboten und einem Preis von 8050 Euro. Es ist das Original-Tor aus Rio, in das WM-Held Mario Götze im Finale 2014 in der 113. Minute zum 1:0-Sieg gegen Argentinien traf.

Götze erzielt das entscheidende Tor zum WM-Titel 2014 © SID

Der Erlös der Auktion, die am 19. Juli endet, fließt zu 100 Prozent an die Bild-Kinderhilfsorganisation "Ein Herz für Kinder", zweckgebunden für Projekte in Brasilien. Das Tor stand bei allen deutschen WM-Vorrundenspielen in Russland auf der Berliner Fanmeile. Fußballbegeisterte konnten dort die entscheidende Szene des Finales nachspielen und sich mit dem Tor fotografieren lassen.