Aus Europäischer Turnunion wird "European Gymnastics"

Sofia (SID) - Im Zuge einer neuen Marketing-Strategie hat sich die Europäische Turnunion UEG einen neuen Verbandsnamen zugelegt. Auf dem UEG-Kongress in Sofia wurde beschlossen, zukünftig unter dem Begriff "European Gymnastics" zu firmieren. Die Änderung tritt am 1. April 2020 in Kraft.