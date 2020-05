Aus finanziellen Gründen: Füchse lösen Vertrag mit Michael Müller auf

Köln (SID) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den ursprünglich bis 2021 laufenden Vertrag mit Ex-Nationalspieler Michael Müller (35) aufgelöst. Grund dafür sei die wirtschaftlich schwere Lage der Berliner aufgrund der Corona-Pandemie, erklärte der Klub am Montag. Zu den Sparmaßnahmen des Vereins gehöre unter anderem die Verkleinerung des Profi-Kaders. Müller war nur eine Saison bei den Füchsen unter Vertrag.

Michael Müller (M.) verlässt die Füchse Berlin © SID

"In unserer Situation ist es unabdingbar, an allen Stellschrauben zu drehen. Daher bin ich Michael dankbar, dass wir uns so professionell einigen konnten", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Die Handball-Bundesliga (HBL) wurde aufgrund der Pandemie Ende April abgebrochen. Die Berliner hatten durch die Quotienten-Regel, die zur Errechnung der Abschlusstabelle verwendet wurde, die internationalen Plätze verpasst.