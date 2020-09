Aus im Viertelfinale: Krawietz/Mies scheitern in Hamburg

Hamburg (SID) - Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies sind beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum im Viertelfinale gescheitert. Das Duo aus Coburg/Köln unterlag den US-Open-Finalisten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien) 3:6, 5:7 und verpasste es damit, vor der Mission Titelverteidigung in Paris frisches Selbstvertrauen zu sammeln.

Krawietz und Mies scheitern im Viertelfinale © SID

Bei den US Open waren Krawietz/Mies im Achtelfinale gescheitert. 2019 hatten sie bei den French Open sensationell den Titel gewonnen und damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Das Turnier in der französischen Hauptstadt ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden, es beginnt am Sonntag. In Hamburg waren vor Krawietz/Mies auch alle vier deutschen Starter im Einzel ausgeschieden.