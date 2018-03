Aus in Miami: Müde Kerber gegen Stephens chancenlos

Miami (SID) - Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Miami im Viertelfinale ausgeschieden. Die frühere Weltranglistenerste unterlag US-Open-Siegerin Sloane Stephens (USA) chancenlos 1:6, 2:6 und verpasste damit wie schon zuletzt in Indian Wells den Einzug ins Halbfinale. In Kalifornien war die Kielerin in der Runde der letzten Acht mit 0:6, 2:6 gegen die Russin Darja Kasatkina untergegangen.

Im Miami-Viertelfinale ausgeschieden: Angelique Kerber © SID

Kerber kassierte im fünften Duell mit ihrer Angstgegnerin die vierte Niederlage. Damit ist in Miami keine deutsche Spielerin mehr vertreten. Für die schwach in die Saison gestartete Stephens, die bei den Australian Open bereits in der ersten Runde gescheitert war, ist es die erste Halbfinal-Teilnahme im Jahr 2018.

Die 30 Jahre alte Kerber, die am Vortag durch einen dreistündigen Kraftakt (6:7, 7:6, 6:3) gegen die chinesische Qualifikantin Wang Yafan in die Runde der letzten Acht eingezogen war, wirkte müde und kassierte schnelle Breaks zum 1:3 sowie zum 1:5. Nach 23 Minuten sicherte sich die fünf Jahre jüngere Stephens den ersten Satz.

Im zweiten Satz spielte Kerber zunächst besser mit, gab dann aber nach vier abgewehrten Breakbällen ihren Aufschlag zum 2:3 ab. Nachdem Kerber eine Chance zum direkten Rebreak nicht nutzen konnte, erholte sie davon sich nicht mehr.