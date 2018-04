Ausfall bis Saisonende: Can droht WM-Aus

Liverpool (SID) - Fußball-Nationalspieler Emre Can droht wegen seiner Rückenprobleme das Aus bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Der Mittelfeldspieler wird nach Angaben seines Klubtrainers Jürgen Klopp in dieser Saison nicht mehr für den englischen Topklub FC Liverpool auflaufen. Auf die Frage, ob Can bis zum Ende der Spielzeit ausfallen werde, antwortete Klopp im Interview mit dem TV-Sender Sky: "Ja."

Emre Can droht für die Weltmeisterschaft auszufallen © SID

Der Confed-Cup-Sieger hatte wegen seiner Rückenprobleme bei den Länderspielen im März gegen Spanien (1:1) und Brasilian (0:1) pausieren müssen. Er war aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Berlin vorzeitig abgereist. Seitdem hat er kein Spiel mehr absolviert.