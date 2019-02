Ausfallzeit offen: Hofmann erleidet schwere Prellung

Mönchengladbach (SID) - Jonas Hofmann vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich bei der Heim-Niederlage gegen Hertha BSC (0:3) eine schwere Prellung am Sprunggelenk mit Knochenhautreizung zugezogen. Das ergab eine Untersuchung am Sonntag. Ob oder wie lange der Offensivspieler ausfällt, ließ der Tabellendritte offen.

Jonas Hofmann musste in der 34. Minute verletzt vom Feld © SID

Der Berliner Marko Grujic war dem 26-Jährigen in der 7. Minute auf den Knöchel gestiegen, in der 34. Minute verließ Hofmann für Michael Cuisance vorzeitig das Feld. "Je mehr ich gelaufen bin, desto größer sind die Schmerzen aber geworden, außerdem ist der Bereich angeschwollen. Am Ende ging es nicht mehr, die Schmerzen waren zu groß", sagte Hofmann.