Ausgerechnet vor Bayern-Spiel: Hoffenheimer Adamjan an Sprunggelenk operiert

Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss vorerst auf Offensivspieler Sargis Adamjan verzichten. Der Armenier wurde am Dienstag am rechten Sprunggelenk operiert. Damit fehlt Adamjan den Kraichgauern am Samstag im Punktspiel gegen Rekordmeister Bayern München (15.30 Uhr/Sky). Beim Sieg der Hoffenheimer im Hinspiel (2:1) hatte der 26-Jährige beide TSG-Tore erzielt.

Die TSG muss die nächsten Wochen auf Adamjan verzichten © SID

Der Ausfall Adamjans vergrößert die Probleme der Hoffenheimer in der Offensive. Neuzugang Munas Dabbur fehlt wegen einer gerissenen Bizepssehne, Isak Belfodil ist langzeitverletzt. Zudem wurde der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric in den vergangenen Wochen immer wieder von Verletzungen geplagt.