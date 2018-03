Auslosung der Champions League am Freitagmittag

Nyon (SID) - Am Freitagmittag werden im Schweizer Nyon ab 12.00 Uhr die Viertelfinal-Begegnungen der Fußball-Champions-League ausgelost. Sky Sport News HD und Eurosport übertragen die Zeremonie live, bei der der deutsche Rekordmeister Bayern München als einziger Bundesligavertreter im Topf ist.

Die Auslosung der Viertelfinals steht an © SID

Im Gegensatz zur Auslosung der vorherigen Runden gibt es am Freitag keine gesetzten Klubs, Vereine aus dem gleichen Verband und der gleichen Vorrundengruppe können aufeinandertreffen. Der zuerst gezogene Klub hat dabei im Hinspiel Heimrecht. Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 3. und 4. April statt, die Rückspiele eine Woche später am 10. und 11. April.

Im Anschluss an die Auslosung in der Königsklasse findet am UEFA-Sitz die Viertelfinal-Auslosung der Europa League statt. - Die Viertelfinalisten in der Champions League: Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, Juventus Turin, FC Sevilla, AS Rom, FC Bayern München, FC Barcelona/FC Chelsea.