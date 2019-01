Australian Open: Auch Kohlschreiber und Marterer ausgeschieden

Melbourne (SID) - Die deutschen Reihen bei den Australian Open in Melbourne lichten sich weiter. Nach Laura Siegemund verloren am Donnerstag auch Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 32) und Maximilian Marterer (Nürnberg) ihre Zweitrundenmatches, die zwischenzeitlich immer wieder vom Regen unterbrochen worden waren.

Lässt zu viele Chancen liegen: Kohlschreiber © SID

Kohlschreiber (35) unterlag dem Portugiesen Joao Sousa nach 4:18 Stunden Spielzeit 5:7, 6:4, 6:7 (4:7), 7:5, 4:6. Marterer (23) musste sich dem an Position 28 gesetzten Franzosen Lucas Pouille mit 6:7 (8:10), 6:7 (8:10), 7:5, 4:6 geschlagen geben, in den ersten beiden Durchgängen vergab der Franke dabei jeweils Satzbälle. Siegemund (Metzingen) hatte zuvor gegen Hsieh Su-Wei (Taiwan/Nr. 28) 3:6, 4:6 verloren.

Von den 13 deutschen Tennisprofis im Hauptfeld waren bis zum Abend des vierten Turniertags 11 ausgeschieden. Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2) hatte am Mittwoch den Einzug in die dritte Runde geschafft, dort trifft sie am Freitag (2. Match nach 9.00 Uhr MEZ/Eurosport) auf die Australierin Kimberly Birrell. Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) kann Kerber am Donnerstagvormittag deutscher Zeit mit einem Sieg über Jeremy Chardy aus Frankreich in Runde drei folgen.

Kohlschreiber vergab gegen den Weltranglisten-44. Sousa zu viele Chancen, unter anderem nutzte er nur zwei von 16 Breakbällen. "Ich kann mir trotzdem nicht viel vorwerfen", sagte Kohlschreiber: "Er hat zum großen Teil sehr gut aufgeschlagen. Ich habe wenig falsch gemacht." Schon am Donnerstagabend ging sein Flieger nach Hause, als nächste Station wartet das Davis-Cup-Heimspiel in Frankfurt gegen Ungarn (2./3. Februar).