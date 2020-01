Australian Open: De Minaur muss auf Teilnahme verzichten

Melbourne (SID) - Der australische Tennisprofi Alex de Minaur muss auf seine Teilnahme an den Australian Open in Melbourne (20. Januar bis 2. Februar) verzichten. Wie der 21. der Weltrangliste am Donnerstag mitteilte, hatte er sich bereits während der Vorrunde des ATP Cups eine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen. Diese stellte sich bei einer Untersuchung nach der Niederlage der Australier im Halbfinale gegen Spanien am 11. Januar schließlich als vier Zentimeter langer Riss heraus.

"Es ist niederschmetternd", sagte de Minaur. Beim ATP Cup hatte er in der Gruppenphase zunächst beim Aufeinandertreffen mit Deutschland in Brisbane Alexander Zverev in drei Sätzen bezwungen. Bei seinem anschließenden Sieg gegen Denis Shapovalov (Kanada) habe er dann "zum ersten mal etwas gespürt", berichtete der 20-Jährige. Zuletzt sei er dann "nicht mal mehr aus dem Bett gekommen".