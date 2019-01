Australian Open: Djokovic folgt Nadal ins Finale

Melbourne (SID) - Novak Djokovic greift nach einer überragenden Vorstellung nach seinem siebten Titel bei den Australian Open in Melbourne. Der Weltranglistenerste aus Serbien gewann gegen den französischen Halbfinal-Debütanten Lucas Pouille nach nur 83 Minuten 6:0, 6:2, 6:2 und folgte Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2) ins Finale am Sonntag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport). Mit einem Sieg würde Djokovic (31) alleiniger Rekordhalter beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison werden.

Trifft im Finale auf Rafael Nadal: Novak Djokovic © SID

Nadal (32) hatte sich bereits am Donnerstag gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenlang souverän mit 6:2, 6:4, 6:0 durchgesetzt. Der 18-malige Majorchampion hat die Australian Open bislang nur 2009 gewonnen, zum fünften Mal steht er im Finale. Im direkten Duell mit Djokovic liegt er mit 25:27 Siegen knapp in Rückstand, kein anderes Match hat es in der Geschichte des Profitennis häufiger gegeben.

Das erste Aufeinandertreffen der Dauerrivalen im Finale von Melbourne war ein denkwürdiges. 2012 gewann Djokovic nach 5:53 Stunden 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. Es ist bis heute das längste Endspiel der Grand-Slam-Historie. Auch den letzten Vergleich entschied der 14-malige Majorsieger Djokovic für sich: 2018 in Wimbledon setzte er sich im Halbfinale mit 10:8 im fünften Satz durch und holte anschließend den Titel in London und triumphierte auch bei den US Open in New York.