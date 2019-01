Australian-Open-Gewinnerin Osaka kommt nach Stuttgart

Stuttgart (SID) - Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan wird beim WTA-Turnier in Stuttgart (20. bis 28. April) aufschlagen. Das gaben die Organisatoren des Porsche Tennis Grand Prix am Mittwoch bekannt. "Dass sie sich als frischgebackene Gewinnerin der Australian Open für unser Turnier entschieden hat, ist wie die berühmte Sahne auf der Torte", sagte Turnierdirektor Markus Günthardt.

Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka spielt in Stuttgart © SID

Für Osaka ist es der dritte Auftritt in Stuttgart. 2016 war sie in der Qualifikation gescheitert. Ein Jahr später schaffte sie den Sprung ins Hauptfeld, schied dort aber bereits in Runde eins gegen die Britin Johanna Konta aus. Nun kehrt sie als großes Zugpferd zurück.

Nach der Zusage der neuen Weltranglistenersten Osaka (21), die zuvor bereits die US Open gewonnen hatte, sind erstmals seit 2012 wieder alle aktuellen Grand-Slam-Gewinnerinnen in Stuttgart dabei. Ebenfalls im Starterfeld befinden sich Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) und French-Open-Champion Simona Halep (Rumänien).

Insgesamt sieben Top-10-Spielerinnen werden zur 42. Auflage des mit 886.077 Dollar dotierten Traditionsturniers erwartet. Dazu gehören die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova, die in Melbourne das Finale gegen Osaka verloren hatte, und Titelverteidigerin Karolina Pliskova (beide Tschechien).

Zum Feld gehören auch Julia Görges (Bad Oldesloe), die 2011 in der Schwaben-Metropole triumphiert hatte, und erstmals US-Shootingstar Danielle Collins, die auf ihrem Weg in Halbfinale der Australian Open Görges in Runde eins ausgeschaltet hatte.