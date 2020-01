Australian Open: Struff auch im Doppel ausgeschieden

Melbourne (SID) - Jan-Lennard Struff ist bei den Australian Open auch im Doppel ausgeschieden. Der Warsteiner verlor an der Seite von Henri Kostinen (Finnland) sein Viertelfinale gegen die an Nummer elf gesetzten Rajeev Ram/John Salisbury (USA/Großbritannien) mit 4:6, 4:6. Struff war in der ersten Runde des Einzelwettbewerbs in vier Sätzen an Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien) gescheitert.