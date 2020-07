Australian Open der Golfer wegen Corona-Pandemie verschoben

Sydney (SID) - Wegen der Coronakrise sind auch die diesjährigen Australian Open der Golfer verschoben worden. Die Hoffnung der Veranstalter ist, den Wettbewerb in Melbourne Anfang 2021 nachholen zu können. Die 105. Auflage des Turniers war ursprünglich für den November terminiert.

Matt Jones gewann die Australian Open 2019 © SID

Doch zuletzt waren die COVID-19-Fallzahlen in Down Under wieder stark angestiegen. Zudem führen der beengte Terminkalender und Quarantäne-Regelungen zu organisatorischen Problemen. Damit fallen die Australian Open erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg aus.