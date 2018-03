Australien erwägt Boykott der Fußball-WM

Sydney (SID) - Australien erwägt als Reaktion auf den Anschlag auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten den Boykott der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Das erklärte Außenministerin Julie Bishop am Dienstag. "Der Boykott der WM ist eine weitere Maßnahme, die im Zuge dieses Themas getätigt werden kann", sagte Bishop. Australien spielt in der Gruppe C gegen Frankreich, Dänemark und Peru.

Australiens Außenministerin Julie Bishop © SID

Russland wird beschuldigt, im englischen Salisbury einen Anschlag mit militärischem Nervengift auf den ehemaligen Agenten ausgeführt zu haben. Im Zuge dessen haben inzwischen mehr als 20 Staaten insgesamt mehr als 110 russische Diplomaten ausgewiesen. Deutschland wies vier Russen aus, Russland bestreitet die Vorwürfe.

Großbritannien hatte nach der Attacke eine Reihe von Strafmaßnahmen gegen Russland beschlossen. Unter anderem sollen weder britische Regierungsmitglieder noch Vertreter des Königshauses zur Weltmeisterschaft nach Russland reisen.

Großbritanniens Außenminister Boris Johnson hatte die WM zudem mit den Propagandaspielen Adolf Hitlers 1936 in Berlin verglichen. "Ich denke, dass der Vergleich mit 1936 durchaus richtig ist", sagte Johnson und unterstützte damit einen britischen Parlamentarier, der Russlands Präsident Wladimir Putin vorgeworfen hatte, "die WM auf ähnliche Art und Weise für seine Zwecken einzusetzen", wie dies Hitler 1936 getan hatte.

Island kündigte am Montagabend einen diplomatischen Boykott der WM an. "Zu den von Island ergriffenen Maßnahmen gehört die Aussetzung der bilateralen Gespräche auf höchster Ebene mit den russischen Behörden", teilte das isländische Außenministerium mit: "Deswegen werden auch keine Verantwortlichen des Landes in diesem Sommer zur Fußball-WM nach Russland reisen."