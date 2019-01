Australien wirft Frauen-Trainer Stajcic raus

Melbourne (SID) - Nur wenige Monate vor der Fußball-WM 2019 hat der australische Fußball-Verband FFA überraschend Frauen-Nationaltrainer Alen Stajcic entlassen. "Wir vertrauen nicht mehr darauf, das Alen die richtige Person ist, um die Mannschaft und den Trainerstab zu führen", sagte Verbandschef David Gallop. Der 45-jährige Stajcic hatte das Amt 2014 übernommen und die "Matildas" zwischenzeitlich bis auf den vierten Platz in der Weltrangliste geführt.

Entlassen: Australiens Frauen-Nationalcoach Alen Stajcic © SID

Die FFA hatte kürzlich vertrauliche Umfragen in der Mannschaft durchgeführt. "Die FFA fühlt sich verpflichtet, das bestmögliche Umfeld für die Matildas zu schaffen. Die Veränderungen sind mit diesem Vorsatz im Hinterkopf gemacht worden", so Gallop.

Wer den Posten übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Die Australierinnen treffen bei der WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) in der Gruppe C auf Italien, Brasilien und Jamaika.