Austria-Teammanager Stöger: "Die beste Lösung"

Köln (SID) - Der ehemalige Chefcoach der Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln und Borussia Dortmund, der Österreicher Peter Stöger (54), sieht seine künftige Rolle als "General Manager Sport" beim Erstligisten Austria Wien als "beste Lösung" an. "Ich kenne den Klub sehr gut, habe im letzten Jahr viel vorangetrieben, was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Ich glaube, dass es jetzt für den Verein die beste Lösung ist, wenn ich das in Personalunion mache", sagte Stöger auf einer Pressekonferenz.

Kehrt in Wien auf die Trainerbank zurück: Peter Stöger © SID

Am Freitag hatte Austria bekannt gegeben, dass der Ex-Nationalspieler außer als Sportdirektor auch als Trainer des Traditionsklubs fungieren wird. Coach Christian Ilzer hatte seinen Vertrag vor zwei Wochen aufgelöst. Der ehemalige Austria-Meistercoach Stöger wird zunächst ein Jahr als Teammanager nach englischem Vorbild bei der Austria amtieren.

Stöger: "Ich habe den Vorteil, dass ich die Spieler, auch jene von den Young Violets, und das gesamte Konstrukt kenne. Es ist aber sicher kein Selbstläufer, dass es funktioniert. Unsere jungen Spieler wissen, wenn sie sich beweisen, bekommen sie die Möglichkeit, hier Fußball zu spielen."

Der Austria-Vorstandsvorsitzender Markus Kraetschmer ergänzte: "Ganz klares Ziel ist, Peter Stöger in den nächsten Monaten in meiner Funktion bestmöglich zu unterstützen und bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir das, was wir im letzten Jahr schon gemeinsam entwickelt haben, fortsetzen können und die erste Mannschaft wieder in die Spur bringen."