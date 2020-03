Auswirkungen der Coronakrise für Eiskunstläufer nur "marginal"

Hamburg (SID) - Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) fühlt sich im Gegensatz zu anderen nationalen Sportfachverbänden für die Auswirkungen der Coronakrise gewappnet. "Viele unserer Sportler sind durch die Deutsche Sporthilfe und die Bundeswehr gut abgesichert. In Relation zu dem gesamten Desaster würde ich unsere Einbußen als marginal einstufen", sagte DEU-Vizepräsident Reinhard Ketterer im Deutschlandfunk.

Sportler wie Hase and Nolan sind laut DEU abgesichert © SID

Die diesjährigen Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften, die am Mittwoch in Montreal beginnen sollten, waren bereits in der vergangenen Woche vorerst abgesagt worden. Beim Kongress des Weltverbandes ISU vom 8. bis 12. Juni in Phuket/Thailand werden die Welttitelkämpfe möglicherweise für Oktober neu terminiert, Austragungsort soll Montreal bleiben.