Auszeichnungen für Anja Mittag und Nilla Fischer

Stockholm (SID) - Olympiasiegerin Anja Mittag und die Wolfsburger Kapitänin Nilla Fischer sind bei der Gala des Schwedischen Fußballverbandes am Montagabend in Stockholm ausgezeichnet worden. Mittag, die 2016 in Rio Gold geholt hatte und beim FC Rosengard unter Vertrag steht, wurde als beste Angreiferin geehrt. Die Schwedin Fischer, eine der Führungsspielerinnen beim deutschen Double-Gewinner Wolfsburg, bekam den Diamant-Ball als beste Verteidigerin.

Anja Mittag (l.) wurde in Schweden ausgezeichnet © SID

Mittag spiele "auf einem hohen Level" und sei "sehr torgefährlich", hieß es in der Laudatio über die 33-Jährige: "Sie ist eine clevere Spielerin, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Strafraums gefährlich ist."

Fischer, die die Wolfsburgerinnen nach der Saison verlassen und zum schwedischen Klub Linköpings FC wechseln wird, sei "eine wichtige Akteurin im Nationalteam auf dem Weg zur WM 2019 gewesen".