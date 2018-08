Avdijaj wechselt von Schalke zu Willem II Tilburg

Gelsenkirchen (SID) - Offensivspieler Donis Avdijaj wechselt von Fußball-Bundesligist Schalke 04 in die niederländische Ehrendivision zu Willem II Tilburg. Der 21 Jahre alte Nationalspieler des Kosovo, der in der abgelaufenen Rückrunde für Roda Kerkrade am Ball war, unterschrieb in Tilburg einen Einjahresvertrag mit Option.

Avdijaj spielt künftig in den Niederlanden © SID

Der Vertrag von Avdijaj auf Schalke wäre am Ende der kommenden Saison ausgelaufen. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Avdijaj war im Sommer 2011 vom VfL Osnabrück in die Knappenschmiede gewechselt. Er bestritt neun Bundesligaspiele (2 Tore) für Schalke. Zudem kam er in 3 Partien in der Europa League zum Einsatz. Von Januar 2015 bis Juni 2016 lief er auf Leihbasis für Sturm Graz in der österreichischen Bundesliga auf.