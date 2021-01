BBL: Alba mit Pflichtsieg - Bonn wieder geschlagen

Berlin (SID) - Meister Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) seine Pflichtaufgabe gegen Rasta Vechta gelöst. Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses gewann mit 86:70 (43:44) und festigte den vierten Tabellenplatz. Alba steht bei elf Siegen und einer Niederlage.

Sikma war mit 16 Punkten Topscorer bei Alba © SID

Derweil gelang den Telekom Baskets Bonn auch im zweiten Spiel unter dem neuen Chefcoach Will Voigt kein Sieg. Bei den Fraport Skyliners Frankfurt mussten sich die Gäste am Sonntag mit 79:84 (36:44) geschlagen geben. Bonn ist mit 6:20 Punkten Tabellen-16., dahinter liegen nur Vechta (6:24) und die JobStairs Giessen 46ers (4:26).

Am Samstag hatten die MHP Riesen Ludwigsburg mit ihrem zwölften Sieg in Serie die Tabellenführung zementiert. Gegen Gießen setzte sich der Vizemeister am 15. Spieltag 99:85 (50:44) durch und schraubte seine Ausbeute auf 28:2 Punkte. Topscorer der Ludwigsburger war Jaleen Smith mit 20 Punkten.

Den zweiten Rang eroberten zumindest vorübergehend die EWE Baskets Oldenburg durch einen deutlichen 124:84 (64:41)-Sieg gegen s.Oliver Würzburg. Der frühere Meister (26:4 Punkte) verbuchte damit seinen neunten Erfolg nacheinander.

Bei den Berlinern, die ihr drittes Spiel innerhalb von fünf Tagen absolvierten, war Luke Sikma (16 Punkte) der Topscorer.