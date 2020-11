BBL: Auch Spiel in Crailsheim abgesagt

Köln (SID) - Die Terminprobleme in der Basketball Bundesliga (BBL) werden größer. Am Auftaktwochenende fällt wegen der Coronakrise ein drittes Spiel aus, auch das für Samstag angesetzte Duell zwischen den Hakro Merlins Crailsheim und den Niners Chemnitz muss verlegt werden. Das gab die BBL am Freitagvormittag bekannt.

Damit darf das Team wieder an Spielen teilnehmen © SID

Nach positiven Tests waren zuletzt mehrere Profis und weitere Betroffene bei Aufsteiger Chemnitz auf Anweisung des Gesundheitsamts isoliert worden. "Leider wurde auch für die übrigen Spieler und Teammitglieder, die mehrmals negativ getestet wurden, Quarantäne angeordnet", teilte die Liga mit. BBL-Geschäftsführer Stefan Holz hatte zuletzt wiederholt kritisiert, dass komplette Mannschaften unter Quarantäne gestellt wurden.

Am Vortag waren bereits die Begegnungen Giessen 46ers - MBC Weißenfels und medi Bayreuth - Telekom Baskets Bonn abgesagt worden, ein Drittel aller Partien des ersten Spieltags findet nicht statt. Damit ist die BBL - nach aktueller Lage- mit acht Spielen in "Rückstand".

Im Pokal sind fünf abgesagte Begegnungen, darunter drei von Titelverteidiger Alba Berlin, noch nicht nachgeholt. Hinzu kommen die drei Ligaspiele.