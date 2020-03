BBL: Auch Tiby und Myers verlassen Gießen

Gießen (SID) - Abgesehen von Brandon Thomas haben alle US-Amerikaner den Basketball-Bundesligisten Giessen 46ers verlassen. Als Spieler Nummer fünf uns sechs verabschiedeten sich Matt Tiby und Teyvon Myers. Beide hatten den Wunsch geäußert, bei ihren Familien sein zu können.

Teyvon Myers verlässt Gießen Richtung Heimat © SID

Zuvor waren wegen der Coronakrise bei den Mittelhessen Luke Petrasek, Kendall Gray, Stephen Brown und Jordan Barnett gegangen. Die BG Göttingen verließ am Montag nach Dylan Osetkowski in Kyan Anderson ein zweiter Amerikaner. Sein Vertrag wurde aufgelöst, beinhaltet aber die Option für eine Rückkehr. Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist unterbrochen. Ob die Saison fortgesetzt werden kann, ist offen.