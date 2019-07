BBL-Auftakt: Meister München beginnt gegen Aufsteiger Hamburg

Köln (SID) - Meister Bayern München startet am 30. September mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Hamburg Towers in die 54. Saison der Basketball Bundesliga (BBL). Der vorläufige Spielplan für die Saison 2019/20 wurde am Dienstag von der BBL veröffentlicht. Vizemeister Alba Berlin startet hingegen erst am 2. Spieltag mit einem Auswärtsspiel bei Pokalsieger Brose Bamberg in die neue Saison.

Bayern München trifft am 1. Spieltag auf Neuling Hamburg © SID

Da dem sportlichen Aufsteiger Nürnberg Falcons die Zulassung von der BBL verwehrt worden war, spielen in dieser Saison 17 statt bisher 18 Teams um den Meistertitel. Dadurch hat an jedem Spieltag eine Mannschaft spielfrei.

Die Hauptrunde der 54. BBL-Spielzeit endet am 2. Mai 2020. Die Play-offs beginnen am 7. Mai. Ein mögliches fünftes entscheidendes Spiel der Finalserie würde am 12. Juni stattfinden.

Der Telekom-Sender MagentaSport überträgt sämtliche BBL-Partien live. Sport1 zeigt bis zu 47 Spiele live im deutschen Free-TV. Zum Start überträgt Sport1 am 24. September die Begegnung zwischen medi Bayreuth und Brose Bamberg (20.00 Uhr/auch MagentaSport).