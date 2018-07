BBL: Bamberg holt Kratzer zurück

Bamberg (SID) - Der Umbau beim entthronten Basketball-Serienmeister Brose Bamberg geht weiter. Center Leon Kratzer, der in der vergangenen Spielzeit an den Ligakonkurrenten s.Oliver Würzburg ausgeliehen war, kehrt zum neunmaligen deutschen Meister zurück. Wie Bamberg am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 21 Jahre alte Kratzer einen Zweijahresvertrag.

Kratzer (l.) spielte in der letzten Saison für Würzburg © SID

In der Saison 2017/18 kam Kratzer in Würzburg in 28 Spielen auf durchschnittlich elf Minuten Einsatzzeit und erzielte dabei im Schnitt 3,3 Punkte. "Leon ist ein großes Talent. Er bringt alle Eigenschaften mit, die es für einen Center braucht. Wir werden ihm helfen, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen", sagte Brose-Sportdirektor Ginas Rutkauskas.