BBL: Bamberg kassiert nächsten Rückschlag gegen Vechta

Bamberg (SID) - Der neunmalige deutsche Basketballmeister Brose Bamberg hat in der Bundesliga einen heftigen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Ainars Bagatskis verlor ihr Heimspiel gegen das Überraschungsteam Rasta Vechta mit 67:85 (24:48) und kassierte damit die dritte Niederlage im vierten Spiel.

BBL: Nächste Niederlage für Bambergs Trainer Bagatskis © SID

Aufsteiger Vechta zog nach dem fünften Sieg in Serie mit nun 22:10 Punkten am früheren Serienmeister vorbei und steht vorübergehend auf dem dritten Platz, Bamberg (20:10) ist Fünfter. Nach einer katastrophalen ersten Spielhälfte konnten die Gastgeber den Rückstand in den abschließenden beiden Vierteln nur minimal verkürzen.

Bester Werfer der Gäste war der US-Amerikaner Josh Young mit 19 Punkten.