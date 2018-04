BBL: Bamberg klettert weiter

Bamberg (SID) - Basketball-Meister Brose Bamberg hat seine Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt und nimmt eine gute Ausgangsposition für die Play-offs ins Visier. Die Mannschaft von Trainer Luca Banchi feierte am 30. Spieltag gegen Vizemeister EWE Baskets Oldenburg mit 95:82 (43:39) den fünften Sieg in Folge und zog in der Tabelle an den Niedersachsen vorbei.

Bester Werfer der Partie: Augustine Rubit mit 25 Punkten © SID

Bamberg kletterte mit 38:22 Punkten zunächst auf Rang vier, der in der ersten Play-off-Runde Heimrecht im Entscheidungsspiel garantiert. Punktgleicher Fünfter ist medi Bayreuth nach dem 88:75 (48:37) gegen ratiopharm Ulm. Den wichtigen achten Rang festigten die Frankfurt Skyliners (34:26) durch den 81:69 (37:33)-Erfolg bei den abstiegsgefährdeten Eisbären Bremerhaven.