BBL: Bamberg verbessert sich auf Rang zwei

Göttingen (SID) - Der frühere Serienmeister Brose Bamberg hat seinen Aufwärtstrend in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt und ist durch den vierten Sieg in Folge auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Die Mannschaft von Trainer Ainars Bagatskis stockte am 2. Weihnachtstag durch das 78:77 (45:35) bei der BG Göttingen sein Konto auf 18:4 Punkte auf und zog damit zunächst an Vizemeister Alba Berlin und den EWE Baskets Oldenburg (je 16:4), die erst am Donnerstag im Einsatz sind, vorbei.

Tyrese Rice führt Bamberg mit 19 Punkten zum Sieg © SID

Tyrese Rice war mit 19 Punkten der überragende Bamberger Akteur beim schnellen Wiedersehen mit den Niedersachsen: Erst am 22. Dezember hatten die Franken die BG im Viertelfinale des BBL-Pokals eliminiert.

Der ungeschlagene Tabellenführer und Vorjahresmeister Bayern München empfängt um 18.00 Uhr s.Oliver Würzburg.