BBL: Bayern gewinnt auch in Bamberg und wahrt weiße Weste

Köln (SID) - Der deutsche Meister Bayern München hat seine weiße Weste in der Basketball Bundesliga (BBL) auch nach dem Spitzenspiel gegen Verfolger Brose Bamberg zum Jahresausklang gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic setzte sich am 13. Spieltag mit 80:75 (39:37) bei den Oberbayern durch, für die es die erste Niederlage nach zuvor vier Siegen war. Für die Bayern war es das bereits das fünfte Spiel innerhalb von zehn Tagen.

Nihad Djedovic erzielt 15 Punkte beim Sieg der Bayern © SID

Damit thronen die Münchner mit 26:0 Punkten weiter unangefochten an der Tabellenspitze, Bamberg (18:6) ist weiter Vierter. Die EWE Baskets Oldenburg gewannen 88:78 (36:37) bei s.Oliver Würzburg und liegen mit 20:4 Zählern hinter dem punktgleichen früheren Serienmeister Alba Berlin auf Platz drei.

Im Kampf um die Play-off-Plätze haben die MHP Riesen Ludwigsburg und die Basketball Löwen Braunschweig jeweils wichtige Siege eingefahren. Die Ludwigsburger schlugen die Giessen 46ers 83:68 (44:33) und behaupteten mit dem dritten Sieg in Serie Rang sieben vor den Braunschweigern. Die Löwen stellten beim 90:66 (56:29) gegen Science City Jena früh die Weichen auf Sieg. Für die abstiegsgefährdeten Thüringer war es die sechste Niederlage in Folge.

Die Telekom Baskets Bonn kassierten dagegen einen herben Rückschlag im Rennen um die Play-off-Plätze. Die Rheinländer unterlagen beim Mitteldeutschen BC 67:80 (32:39) und sind mit 10:16 Punkten Zwölfter. Bester Werfer war MBC-Akteur Sergio Kerusch mit 26 Punkten.

Die besten Werfer in der mit 6150 Zuschauern ausverkauften Bamberger Brose Arena waren aufseiten der spielerisch überlegenen Münchner Nihad Djedovic (15), Petteri Koponen (14) und Leon Radosevic (13). Die Punkte von Bambergs Augustine Rubit (24) und Tyrese Rice (21) waren für die Gastgeber zu wenig. Die Bayern legten mit einem starken ersten Viertel (26:11) den Grundstein für den am Ende knappen Erfolg und lagen über die gesamte Spieldauer immer in Führung.