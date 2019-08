BBL: Bayern holen Franzosen Lessort

München (SID) - Der deutsche Basketballmeister Bayern München verstärkt sich weiter für die kommende Saison. Die Münchner gaben am Donnerstag die Verpflichtung des französischen Centers Mathias Lessort bekannt. Der 23-Jährige kommt vom EuroCup-Halbfinalisten FC Malaga. Lessort war 2017 im Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA an 50. Stelle von den Philadelphia 76ers gezogen worden. Aktuell bereitet er sich mit der französischen Nationalmannschaft auf die WM in China (31. August bis 15. September) vor.

Mathias Lessort (M.) wechselt zum FC Bayern © SID

"Mathias ist ein sehr athletischer Center, der viel Energie, Rebounds und defensive Präsenz liefert", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi. In der vergangenen Saison kam Lessort für Malaga im Schnitt auf elf Punkte und 5,4 Rebounds pro Spiel.

Erst am Mittwoch hatten die Bayern die Verpflichtung des italienischen Nationalspielers Diego Flaccadori perfekt gemacht.