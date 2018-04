BBL: Bayreuth, Bamberg, Bonn und Oldenburg lösen Play-off-Ticket

Weißenfels (SID) - Meister Brose Bamberg, medi Bayreuth, die Telekom Baskets Bonn und die EWE Baskets Oldenburg haben vorzeitig das Ticket für das Play-off-Viertelfinale in der Basketball Bundesliga gelöst. Am drittletzten Hauptrundenspieltag zog das Quartett nach Pokalsieger Bayern München, Alba Berlin und den MHP Riesen Ludwigsburg in die Meisterrunde ein.

Cheftrainer Korner steht mit Bayreuth im Viertelfinale © SID

Bayreuth machte den Qualifikationsplatz mit einem 93:80 (54:37) beim Mitteldeutschen BC selbst klar. Die anderen drei Klubs profitierten von der 77:87 (36:40)-Niederlage des Tabellenneunten s'Oliver Würzburg in Ludwigsburg. Die Würzburger (34:30) streiten nun wohl nur noch mit den Frankfurt Skyliners (36:28) und ratiopharm Ulm (32:32) um den achten und letzten Play-off-Platz.

Titelverteidiger Bamberg mühte sich zu einem mühsamen 85:80 (50:31) gegen die abstiegsbedrohten Rockets Erfurt. Souveräner waren die Bonner beim 87:56 (39:28) in eigener Halle gegen die Basketball Löwen Braunschweig sowie EWE Baskets Oldenburg, die die BG Göttingen 97:75 (55:44) bezwangen.

Die Skyliners (36:28) hatten beim deutlichen 69:106 (34:61) beim Tabellenzweiten Berlin nicht den Hauch einer Chance. Wegen der 82:89 (39:47)-Pleite der Eisbären Bremerhaven gegen Ulm ist Göttingen der Ligaverbleib gesichert. Tabellenführer München siegte bei den bereits abgestiegenen Walter Tigers Tübingen 87:72 (53:34).