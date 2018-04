BBL: Bayreuth distanziert Frankfurt im Play-off-Rennen

Bayreuth (SID) - Die Basketballer von medi Bayreuth haben im Rennen um die Play-off-Plätze in der Bundesliga (BBL) einen wichtigen Sieg gelandet. Die Franken gewannen nach zuletzt drei Niederlagen in Serie am Freitagabend gegen den direkten Konkurrenten Frankfurt Skyliners mit 69:62 (26:26).

medi Bayreuth landet wichtigen Sieg im Play-off-Rennen © SID

Damit schob sich Bayreuth mit nun 34:20 Zählern an den punktgleichen Telekom Baskets Bonn vorbei auf Platz fünf, Frankfurt bleibt mit 32:24 Punkten Siebter. Bester Werfer des Spiels war der Bayreuther Gabe York mit 20 Punkten, erfolgreichste Frankfurter waren Philip Scrubb und Shawn Huff mit jeweils 17 Zählern.

Die Gastgeber erwischten den besseren Beginn, doch die Skyliners kämpften sich im zweiten Viertel wieder heran. In der Folge blieb die Partie eng, erst 38 Sekunden vor Schluss konnte sich Bayreuth entscheidend absetzen.