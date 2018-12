BBL: Bayreuth feiert neunten Sieg in Serie

Gießen (SID) - Basketball-Bundesligist medi Bayreuth ist weiter in der Erfolgsspur. Die Franken feierten bei den Giessen 46ers mit dem 95:90 (51:43) wettbewerbsübergreifend bereits den neunten Sieg in Folge und bleiben in der BBL zunächst Fünfter. Trotz der 29 Punkte des überragenden US-Amerikaners John Bryant kassierten die Hessen ihre dritte Niederlage in Folge. Bryant verpasste als erfolgreichster Werfer der Partie nur knapp seine Saisonbestleistung (30 Punkte). Bayreuths Topscorer war David Stockton (21 Punkte).

medi Bayreuth steht im Champions-League-Viertelfinale © SID

Die MHP Riesen Ludwigsburg setzten sich unterdessen vor eigenem Publikum gegen das Tabellenschlusslicht Hakro Merlins Crailsheim mit 82:70 (38:24) durch und sprangen damit vorerst auf den ersten Play-off-Platz acht. Die Telekom Baskets Bonn können in ihrer Partie beim ehemaligen Serienmeister Brose Bamberg am Sonntag wieder an Ludwigsburg vorbeiziehen. Für das Team aus Crailsheim war es bereits die zehnte Niederlage aus elf Partien.

Auch die Eisbären Bremerhaven setzten beim Debüt des neuen Cheftrainers Dan Panaggio ihre Negativserie fort. Die Norddeutschen verloren 69:87 (32:43) gegen die Basketball Löwen Braunschweig und kassierten die fünfte Niederlage in Serie. Das Kellerkind Mitteldeutscher BC ließ durch das 89:95 (79:79, 41:46) nach Verlängerung gegen die Frankfurt Skyliners ebenfalls in heimischer Halle Punkte liegen und bleibt Vorletzter.

Am Sonntag (15.00/Sport1 und Telekom Sport) kommt es in der BBL noch zum Topspiel zwischen Doublesieger Bayern München und dem Tabellenzweiten Alba Berlin.