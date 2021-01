BBL: Bonn verliert auch gegen Chemnitz

Köln (SID) - Die Telekom Baskets Bonn haben trotz des Trainerwechsel in der Basketball-Bundesliga erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei Aufsteiger Niners Chemnitz verloren die Bonner in der Verlängerung mit 92:93 (84:84, 32:44) und müssen mit einer Bilanz von drei Siegen und neun Niederlagen Chemnitz (4:8) in der Tabelle an sich vorbei ziehen lassen.

Auch 18 Punkte von Josh Hagins reichten Bonn nicht © SID

Am Montag hatten die Baskets aufgrund des schwachen Saisonstarts die Trennung von Trainer Igor Jovovic (38) bekannt gegeben. Das Training leitet bis auf weiteres Assistenztrainer Chris O'Shea.